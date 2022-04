Estudo aponta que apenas um em cada quatro pacientes recupera totalmente da Covid-19 após um ano

Dois meses após o início da terra, o município da Trofa já recebeu cerca de 130 cidadãos ucranianos.

O número foi revelado este domingo, pelo Presidente da Câmara Municipal, numa publicação na rede social facebook.

Sérgio Humberto recorda todo o trabalho desenvolvido pela autarquia trofense e os seus parceiros em prol do povo ucraniano.

“Nestes dois meses, fomos “buscar” 27 cidadãos ucranianos a campos de refugiados, levamos toneladas de bens doados à Polónia, diligenciamos alojamento junto de instituições ou de particulares que disponibilizaram as suas casas, recebemos e encaminhamos centenas de ucranianos no nosso Concelho, doamos toneladas de bens à Caritas e continuamos aqui para o que for preciso, sempre que for preciso.”