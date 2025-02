Estudo da CIM do Ave e da UM aponta para a perda de estudantes no Ensino Profissional

Um estudo da CIM do Ave e da Universidade do Minho revela que os jovens se estão a afastar do ensino profissional por preconceitos, falta de informação e de mobilidade dos estudantes entre os oito concelhos da CIM do Ave, além de fraco alojamento estudantil.

A queda na demografia é também apontada como um fator para a descida no número de estudantes no ensino profissional. Isto acontece mais nos concelhos do interior, particularmente em Fafe, Vieira do Minho e Mondim de Basto.

A quebra no número de alunos inscritos no ensino profissional é de 15% nos últimos três anos na região do Ave. Porém em Famalicão, segundo informações recolhidas pelo Cidade Hoje, mantém-se nos 51%, acima da média nacional e das metas estabelecidas pelos sucessivos governos.

De acordo com o mesmo estudo, que foi apresentada esta quinta-feira, em Vizela, no ano letivo de 2018/19 havia nos concelhos da CIM do Ave 5.468 alunos e no ano de 2021/22 já eram só 4.637 estudantes nos cursos profissionais.

O professor João Cerejeira, da Universidade do Minho, alerta para o facto de muitos jovens e famílias verem o ensino profissional como via secundária. Contudo, sublinha que além de permitir o acesso ao ensino superior, «proporciona salários e empregabilidade superiores a muitas formações académicas». O professor Francisco Carballo, da mesma Faculdade de Economia da UM, realça que há setores a debaterem-se com falta de mão-de-obra e que isso acarreta problemas à economia local.

Além do diagnóstico da situação, a CIM do Ave e a Universidade do Minho apresentam uma série de propostas, entre elas um alinhamento com as exigências do mercado de trabalho, nomeadamente numa resposta às carências de profissionais qualificados na indústria transformadora, energias renováveis e digitalização; sublinha a necessidade de investir na inovação curricular e na modernização das infraestruturas de ensino, em melhorar o financiamento das escolas e instituir maior exigência na qualidade pedagógica; recomenda, ainda, reforço da mobilidade estudantil e maior articulação entre escolas e empresas, designadamente através de estágios e formação prática.

Para acompanhar este processo de adaptação, o estudo da CIM do Ave e da Universidade do Minho propõe a criação de um fórum intermunicipal.

Da CIM do Ave fazem parte Famalicão, Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho e Vizela.