Estudo: População confia nos médicos e desconfia cada vez mais dos políticos

“Um verdadeiro sucesso”. É este o balanço traçado pelo diretor do FAMAFOLK, o Festival Internacional de Folclore de Famalicão que no último fim de semana trouxe o ritmo, as cores e a alegria da etnografia nacional e internacional até ao concelho famalicense.

“Os famalicenses aderiram ao convite lançado pela organização do festival e deixaram-se envolver. O feedback do público e dos grupos participantes é muito positivo e não podíamos estar mais satisfeitos”, refere Ricardo Carneiro que se despede desta edição do FAMAFOLK já a pensar na edição do próximo ano. “Queremos fazer mais e melhor e para isso já estamos a trabalhar na próxima edição do festival”.

Recorde-se que este ano o certame organizado pelo Grupo Etnográfico Rusga de Joane reuniu em palco perto de meio milhar de folcloristas, com destaque para a participação dos grupos internacionais Compañía de Danzas de Funza, da Colômbia, Compañía Mexicana de Danza Folklorica, do México, Folklore Ensemble Bystry, da Polónia, e Escola de ball de bot DIT I FET, de Espanha.

Os três espetáculos do festival – Paços do Concelho de Famalicão, Largo da Igreja de Riba de Ave e Parque da Ribeira de Joane – ficaram marcados por muita alegria em palco e casa cheia na plateia.

Participaram ainda no FAMAFOLK o Grupo Etnográfico de São Tiago da Cruz, o Grupo Etnográfico Rusga de Joane, o Rancho Folclórico São Martinho de Brufe e o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Santa Cruz do Bispo, de Matosinhos.

Refira-se que a organização contou com o apoio do Município de Famalicão, das Juntas de Freguesia de Joane e Riba de Ave, da Federação do Folclore Português, da Fundação INATEL, Associação CIOFF Portugal e Escola Secundária Padre Benjamim Salgado.