Estudo: Portugueses dizem-se preocupados com o ambiente mas muitos nem o lixo separam

Um estudo do Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE mostra que 96% dos portugueses com mais de 45 anos dizem preocupar-se com o ambiente, mas muitos admitem não adotar comportamentos sustentáveis de forma consistente.
A maioria limita-se a ações como separar o lixo, poupar água ou reutilizar sacos, práticas que, na semana anterior ao inquérito, não foram cumpridas por cerca de 40% dos participantes.
Entre os principais obstáculos apontados estão dificuldades económicas, falta de transportes públicos eficientes, ausência de políticas eficazes e custos associados. Para muitos, cabe ao Estado e às empresas liderar a mudança, tornando as soluções mais acessíveis.
As investigadoras Sandra Godinho e Margarida Garrido defendem mais campanhas de sensibilização dirigidas a esta faixa etária, com exemplos práticos e de baixo custo, sublinhando que este grupo, pela sua dimensão e influência, pode ter um papel decisivo na transformação ambiental.