Estudo: Portugueses dizem-se preocupados com o ambiente mas muitos nem o lixo separam

Um estudo do Centro de Investigação e Intervenção Social do ISCTE mostra que 96% dos portugueses com mais de 45 anos dizem preocupar-se com o ambiente, mas muitos admitem não adotar comportamentos sustentáveis de forma consistente.

A maioria limita-se a ações como separar o lixo, poupar água ou reutilizar sacos, práticas que, na semana anterior ao inquérito, não foram cumpridas por cerca de 40% dos participantes.

Entre os principais obstáculos apontados estão dificuldades económicas, falta de transportes públicos eficientes, ausência de políticas eficazes e custos associados. Para muitos, cabe ao Estado e às empresas liderar a mudança, tornando as soluções mais acessíveis.

As investigadoras Sandra Godinho e Margarida Garrido defendem mais campanhas de sensibilização dirigidas a esta faixa etária, com exemplos práticos e de baixo custo, sublinhando que este grupo, pela sua dimensão e influência, pode ter um papel decisivo na transformação ambiental.

Embaixada de Portugal recebe famalicenses da HumanitAVE em Bissau

A Embaixada de Portugal na Guiné-Bissau recebeu, na última sexta-feira, representantes da HumanitAVE, que apresentaram um balanço provisório da 27.ª missão no setor de Bigene.

Segundo a equipa, os trabalhos têm incidido sobretudo nas áreas da saúde e da educação, com destaque para a formação de profissionais guineenses. O objetivo é reforçar competências locais e criar parcerias duradouras com autoridades e unidades de saúde da região.

Esta ação integra o programa “SAÚDE que NOS JUNTA”, financiado por Portugal através da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, que procura melhorar o acesso a cuidados essenciais e fortalecer os sistemas de saúde nos países parceiros.

Número de portugueses a ganhar mais de 3 mil euros por mês duplicou

O número de pessoas em Portugal que ganham mais de 3 mil euros líquidos por mês duplicou nos últimos dois anos, passando de 51.800 para 98.300, segundo dados do INE divulgados pela Randstad. É o valor mais alto de sempre neste nível salarial, mas representa apenas 2% dos trabalhadores por conta de outrem.

O estudo indica que este aumento é um sinal positivo, mas também mostra desigualdades. “Executivos e diretores” recebem, em média, 63% mais do que a média nacional, enquanto “trabalhadores não qualificados” e “agricultores” ganham 37% e 27% menos, respetivamente.

No segundo trimestre de 2025, o salário líquido médio em Portugal foi de 1.264 euros, mais 1,1% do que no mesmo período de 2024. As Forças Armadas lideraram os aumentos, com +13,2% no trimestre e +18,9% no ano. Já “trabalhadores dos serviços pessoais e vendedores” e “trabalhadores da indústria e construção” tiveram uma ligeira quebra de 0,6%.

Nos últimos dez anos, as maiores subidas salariais foram nas Forças Armadas (+71,6%), Operadores de máquinas (+67,9%) e Trabalhadores não qualificados (+66,6%).

Famalicão: PAN reage a vídeo de lixo a ser soprado para o rio e pede explicações à Câmara

O PAN de Famalicão solicitou esclarecimentos à Câmara Municipal após receber um vídeo, gravado por um morador, onde se vê um funcionário a soprar plásticos para o Rio Pelhe, no recinto da feira semanal.

Segundo o partido, “todos estes plásticos vão seguir o percurso até ao mar, poluindo as margens do Pelhe, do Ave e as praias, e inclusive causando a morte por asfixia dos peixes e outros animais”.

O PAN defende uma estratégia local para a despoluição dos rios, com mais ecopontos, ações de sensibilização dirigidas a trabalhadores municipais e comerciantes, e uma fiscalização adequada para evitar este tipo de situações.

Lousado: Mundos de Vida vai aumentar capacidade da escola bilingue, construir lar e auditório

A Mundos de Vida, instituição social e educativa de Lousado, tem um projeto para um conjunto de equipamentos que lhe permita aumentar e melhorar a oferta educativa, social e cultural. Assim, vai construir um lar residencial para 30 seniores, algo orgânico, com hortas e pomares. «Queremos pequeno para não se perder o ambiente familiar», realça o presidente da instituição, Manuel Araújo.

Está também a projetar a construção de um auditório com capacidade para 420 lugares que sirva não só a instituição, mas também a região, beneficiando da sua localização próximo da Estação Ferroviária. Espaço que vai ter uma companhia teatral associada.

A escola bilingue, que já tem 10 anos, vai passar para o palacete onde está a Forave, obtendo espaço para prolongar a escolaridade do 6.º (atualmente) até ao 9.º ano. «Há uma ligação afetiva porque nós nascemos naquele edifício, há 40 anos», recorda o presidente da Mundos de Vida. Além disso, fica perto das atuais instalações. «Os pais falam em prolongar os anos de escolaridade, mas ainda vamos ter que esperar pela saída da Forave, o que vai demorar quatro anos», disse.

Todos estes projetos levam tempo, porque dependem de outras instituições e envolvem pareceres, da Segurança Social, por exemplo. No caso do auditório, é mais rápido porque só depende da Mundos de Vida.

O financiamento está a ser avaliado, mas a instituição diz estar a preparar-se para enfrentar este desafio.

Recorde-se que estes projetos da Mundos de Vida resultam de um contrato firmado entre a Câmara, a Forave e a Mundos de Vida, cuja assinatura decorreu no dia 31 de julho. Ao ceder um terreno com 18 mil m2, a Mundos de Vida recebeu dois terrenos do município e parte das instalações onde está a Forave.

É oficial: Marcelo aprova lei que proíbe telemóveis nas escolas até ao 6.º ano

O Presidente da República aprovou a lei que proíbe o uso de telemóveis até ao 6.º ano, a começar no próximo ano letivo.

A decisão, apoiada pelo Conselho das Escolas, pretende diminuir casos de bullying e indisciplina e incentivar que os alunos convivam e façam mais atividades nos intervalos. Algumas associações de pais e do ensino privado mostraram reservas. Nas regiões autónomas, a aplicação terá em conta a sua autonomia legislativa.

PAN quer permitir animais nas praias portuguesas

O PAN apresentou uma proposta para permitir que animais de companhia possam estar nas praias portuguesas.

A ideia é criar zonas específicas, com regras como uso de trela, recolha de dejetos e presença do dono, além de pontos de água e recolha.

O partido lembra que 72% das famílias têm animais e que, no continente, apenas seis praias concessionadas permitem cães. A medida quer também ajudar a combater o abandono no verão.