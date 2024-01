Estudo: Portugueses estão pessimistas e preocupados em relação futuro

Metade dos inquiridos num recente estudo da Universidade Católica de Lisboa expressaram pessimismo para 2024, enquanto a maioria prevê dificuldades em manter o nível de vida. Apenas 15,9% se sentem otimistas sobre o novo ano.

Preocupações com aumento de gastos, especialmente na alimentação e renda/empréstimos da casa, foram destacadas. O inquérito revelou que 39,5% planeiam reduzir o consumo, sendo as refeições fora de casa e a compra de roupas as áreas mais citadas para poupar. Cerca de 20,4% acreditam que terão dificuldades em cumprir compromissos financeiros em 2024.

Apesar do pessimismo, houve uma atenuação desses sentimentos em comparação com as respostas em relação ao ano de 2023.