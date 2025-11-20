Estudo: Poupar é cada vez mais difícil, dizem os portugueses

Um estudo do Observatório de Desafios Sociais do Centro de Psicologia da Universidade do Porto revela que 75,2% dos portugueses pouparam dinheiro em 2024, embora 55,5% considerem a poupança “difícil ou extremamente difícil”.

Segundo Samuel Lins, coordenador do estudo, 44,1% dos inquiridos pretende poupar ainda mais em 2025 e mostra-se mais otimista quanto à sua situação financeira do que à do país. Cerca de 45,5% acreditam que a economia portuguesa irá piorar, enquanto apenas 14,1% pensam que irá melhorar. Sobre finanças pessoais, 23,1% esperam melhoria e 27% preveem piora.

O inquérito, realizado entre 17 de abril e 23 de maio com 1.032 participantes, mostra também que 54,4% gastam menos do que ganham e 76,7% fazem listas de compras. Em 2024, 54,6% procuraram melhorar a literacia financeira, e 64,9% planeiam continuar em 2025.

No que toca a hábitos de compra, 11,4% fizeram compras por pânico e 24,7% compraram para aliviar emoções negativas. Compras por impulso afetaram 31,5% dos portugueses e 9,6% adquiriram produtos para impressionar os outros. Além disso, 54,2% afirmam que questões ambientais influenciam as suas decisões, e 34% consideram opiniões nas redes sociais antes de comprar.

O ODESS, criado em 2021, procura compreender como os cidadãos portugueses encaram desafios sociais que afetam a democracia, a justiça social e a inclusão.