Sociedade

Estudo: Poupar é cada vez mais difícil, dizem os portugueses

Um estudo do Observatório de Desafios Sociais do Centro de Psicologia da Universidade do Porto revela que 75,2% dos portugueses pouparam dinheiro em 2024, embora 55,5% considerem a poupança “difícil ou extremamente difícil”.

Segundo Samuel Lins, coordenador do estudo, 44,1% dos inquiridos pretende poupar ainda mais em 2025 e mostra-se mais otimista quanto à sua situação financeira do que à do país. Cerca de 45,5% acreditam que a economia portuguesa irá piorar, enquanto apenas 14,1% pensam que irá melhorar. Sobre finanças pessoais, 23,1% esperam melhoria e 27% preveem piora.

O inquérito, realizado entre 17 de abril e 23 de maio com 1.032 participantes, mostra também que 54,4% gastam menos do que ganham e 76,7% fazem listas de compras. Em 2024, 54,6% procuraram melhorar a literacia financeira, e 64,9% planeiam continuar em 2025.

No que toca a hábitos de compra, 11,4% fizeram compras por pânico e 24,7% compraram para aliviar emoções negativas. Compras por impulso afetaram 31,5% dos portugueses e 9,6% adquiriram produtos para impressionar os outros. Além disso, 54,2% afirmam que questões ambientais influenciam as suas decisões, e 34% consideram opiniões nas redes sociais antes de comprar.

O ODESS, criado em 2021, procura compreender como os cidadãos portugueses encaram desafios sociais que afetam a democracia, a justiça social e a inclusão.

Deixe um comentário

Vandalismo atinge novamente o Núcleo do Sporting de Famalicão

A sede do Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Vila Nova de Famalicão foi alvo de vandalismo na noite de ontem, enquanto decorria o jogo de futsal entre o Famalicão e o Sporting CP, no Pavilhão Municipal.

Segundo a nota divulgada pelo próprio Núcleo nas redes sociais, o espaço foi “novamente visitado pelos amigos do alheio”, num ato que se soma a outros episódios semelhantes. A ocorrência já foi comunicada às autoridades, que estão a investigar o caso.

A direção lamenta a situação e sublinha que estes comportamentos “prejudicam o trabalho e dedicação” de todos os que integram o Núcleo. Apesar disso, garantem que irão “continuar firmes e unidos”.

Várias zonas de Famalicão sem água: Câmara informa que “todas as equipas estão no terreno”

A avaria numa conduta de água na Avenida 25 de Abril, em Famalicão, continua esta terça-feira à noite a causar falhas no abastecimento nas freguesias de Requião, Gavião, zona do Talvai e na União de Freguesias de Famalicão e Calendário.

À Cidade Hoje a Câmara Municipal informou que a situação ainda está a ser resolvida e que todas as equipas estão no terreno para repor o serviço o mais rápido possível.

Famalicão: Roubou whisky no supermercado mas já tinha GNR à porta

Um homem foi detido pela GNR, na tarde desta terça-feira, por furtar três garrafas de whisky no Supermercado “Talho Tradição Nacional”, na Av. João XXI, em Vermoim.

Segundo apurou a Cidade Hoje, o indivíduo já terá frequentado o local por pelo menos três vezes, levando sempre alguma mercadoria.

Hoje, por volta das 17h30, o proprietário reconheceu o homem à entrada do supermercado e, ao perceber que este se preparava para um novo furto, contactou de imediato a GNR de Joane.

Os militares apanharam o suspeito em flagrante, a furtar bebidas, tendo a mercadoria sido devolvida ao proprietário.

O homem foi detido e encaminhado para o posto da GNR de Joane.

Futebol: Árbitros passam a filmar jogos da I Liga

A Liga Portugal e a Sport TV querem implementar a “Ref Cam” nos jogos da I Liga, uma tecnologia que coloca pequenas câmaras no equipamento dos árbitros. A intenção foi anunciada esta terça-feira.

Em comunicado, a Liga explica que vai avançar com os procedimentos junto do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para tornar o projeto possível. O objetivo passa por reforçar o valor televisivo das partidas e manter o futebol português numa linha de inovação tecnológica.

A Liga destaca ainda que as “Ref Cams” já começam a ser usadas em algumas das principais competições internacionais e que permitem enriquecer de forma clara as transmissões televisivas.

Pavilhão do antigo externato de Riba de Ave já é da Câmara

O concelho Famalicão passa a contar com um novo recinto desportivo. O pavilhão do antigo Externato Delfim Ferreira foi adquirido pela Câmara Municipal e dará, em breve, lugar ao futuro Pavilhão Municipal de Riba de Ave.

A escritura pública de aquisição do equipamento realizou-se esta segunda-feira, 17 de novembro.

Na manhã desta terça-feira, o presidente da autarquia, Mário Passos, tomou posse do equipamento e efetuou uma visita técnica ao recinto para avaliar, juntamente com os serviços municipais, a necessidade da realização de obras. O espaço encontra-se apto para a prática de várias modalidades e possui uma bancada com capacidade para mais de meio milhar de pessoas.

“Num concelho com mais de 200 associações e clubes desportivos, a aquisição deste equipamento para reforçar a nossa rede municipal de pavilhões foi uma oportunidade que não podíamos ignorar”, explicou Mário Passos, que na visita a Riba de Ave se fez acompanhar pelo vereador do Desporto, Pedro Oliveira.

“É uma grande notícia para o desporto famalicense, para a vila de Riba de Ave e para as freguesias vizinhas”, acrescentou ainda o autarca, que espera ver em breve este pavilhão ao serviço do movimento desportivo concelhio.

Recorde-se que o Município de Vila Nova de Famalicão adquiriu o pavilhão em leilão por 501 mil euros.

Famalicão: PSP procura condutor que atropelou duas pessoas e fugiu

Um homem e a sua filha foram atropelados na tarde desta segunda-feira numa passadeira da Avenida 25 de Abril, no centro de Vila Nova de Famalicão. O acidente ocorreu cerca das 19h30, e as vítimas sofreram ferimentos ligeiros.

Segundo as autoridades, o condutor, que seguia ao volante de uma carrinha de cor branca, colocou-se em fuga sem prestar qualquer auxílio às vítimas. A PSP está a investigar o caso e a realizar diligências para localizar o responsável pelo atropelamento.

Se tiver informações sobre o veículo ou o condutor envolvido no acidente deve entrar em contacto com as autoridades, de forma a ajudar na investigação.