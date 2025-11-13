Sociedade

Estudo: Quase metade dos portugueses não larga o telemóvel durante as refeições

Um estudo realizado para a Associação Portuguesa de Nutrição revela que quase 50% dos portugueses consultam o telemóvel enquanto almoçam, jantam, lanchar ou tomam o pequeno-almoço.

Entre os jovens de 18 a 24 anos, a percentagem sobe para 70%. O estudo aponta ainda que metade dos inquiridos vê televisão durante as refeições e que o almoço tende a ser mais rápido do que o jantar.

Outro dado relevante é que a maioria gostaria de jantar mais vezes em família, enquanto os idosos são os que mais frequentemente comem sozinhos.

Deixe um comentário

Novais oferece atendimento ao domicílio: Junta vai a casa de pessoas que estejam limitadas

A Junta de Freguesia de Novais passa a disponibilizar atendimento administrativo ao domicílio para pessoas com mobilidade reduzida ou que, por motivos justificados, não consigam deslocar-se à sede da Junta.

O serviço, de caráter excecional, garante que todos podem tratar dos seus assuntos junto da Freguesia. Os interessados devem contactar a Junta por telefone (252 932 097) ou e-mail (juntanovais@gmail.com), indicando o motivo da impossibilidade de deslocação, o assunto a tratar e, se necessário, a morada para visita.

Após análise do pedido, a Junta entra em contacto para agendar a visita, oferecendo apoio aos cidadãos mais vulneráveis da comunidade.

Famalicão: Morre Fernando Lima, ator da GRUTACA

Fernando Lima, ator do grupo de teatro amador GRUTACA, faleceu aos 68 anos, em Pousada de Saramagos. Conhecido pelo seu envolvimento no teatro comunitário, Fernando trouxe ao palco dedicação, emoção e proximidade, deixando um legado de partilha e inspiração para colegas e público.

As cerimónias fúnebres realizam-se esta quinta-feira, 13 de novembro, a partir das 16h00, na Igreja Paroquial de Pousada de Saramagos.

A GRUTACA, nas redes sociais, presta homenagem ao ator.

Dia Mundial da Diabetes em Famalicão: atividades no centro da cidade canceladas

A Associação de Diabéticos de Vila Nova de Famalicão vai assinalar o Dia Mundial da Diabetes esta sexta-feira, 14 de novembro, com o tema “Diabetes e Bem-Estar: Unidos pela Diabetes – Famalicão Azul”.

Devido ao mau tempo previsto, as atividades e rastreios que iam decorrer no centro da cidade não vão acontecer. Quem quiser participar pode dirigir-se às farmácias aderentes, onde todos os rastreios e ações continuam normalmente.

O objetivo desta iniciativa é alertar para a diabetes, ensinar a reconhecer os sinais da doença e mostrar como prevenir complicações. Nas farmácias, os participantes poderão fazer medições de glicemia, tensão arterial e índice de massa corporal, além de receber dicas de alimentação saudável e de prática de exercício físico.

O Dia Mundial da Diabetes é celebrado em todo o mundo a 14 de novembro, em memória de Sir Frederick Banting, um dos descobridores da insulina. A cor azul, símbolo desta campanha, representa a união e a esperança na luta contra a doença.

Famalicão premiado pela Proteção Civil

O Município de Vila Nova de Famalicão foi distinguido pelo Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil (CEIPC) pelas boas práticas e políticas de segurança e prevenção.

A entrega da Estatueta de Reconhecimento aconteceu em Lisboa, no Auditório da Ordem dos Engenheiros, durante as comemorações dos 15 anos da associação. A vereadora da Proteção Civil, Vânia Marçal, recebeu o prémio em nome do município.

O evento contou com a presença do secretário de Estado da Proteção Civil, Rui Rocha, e da presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Laura Caldeira.

Famalicão esteve entre os municípios distinguidos, ao lado de Mafra e Palmela, bem como a Ordem dos Engenheiros e empresas como a Tacnorém e a Municipia.

Famalicão: Colisão em Seide faz quatro feridos, incluindo duas crianças

Uma colisão entre dois carros, esta quarta-feira, na Rua de São Paio, na freguesia de Seide, Famalicão, provocou quatro feridos, incluindo duas crianças.

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão deslocaram-se ao local e transportaram as vítimas para o Hospital de Famalicão com ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado pelas 17h48 e a ocorrência foi registada pela GNR.

Famalicão: Remoção de cabos no centro da cidade enche carrinhas de fios que “não serviam para nada”

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão lançou um desafio às operadoras de telecomunicações para que fossem retirados os cabos e equipamentos inativos pendurados nos postes e fachadas do centro urbano.

A iniciativa já começou a produzir resultados: foram retiradas várias centenas de metros de cabos, especialmente no centro urbano. O objetivo é organizar o espaço público, limpar as fachadas e substituir cabos aéreos por ligações subterrâneas.