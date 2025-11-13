Estudo: Quase metade dos portugueses não larga o telemóvel durante as refeições

Um estudo realizado para a Associação Portuguesa de Nutrição revela que quase 50% dos portugueses consultam o telemóvel enquanto almoçam, jantam, lanchar ou tomam o pequeno-almoço.

Entre os jovens de 18 a 24 anos, a percentagem sobe para 70%. O estudo aponta ainda que metade dos inquiridos vê televisão durante as refeições e que o almoço tende a ser mais rápido do que o jantar.

Outro dado relevante é que a maioria gostaria de jantar mais vezes em família, enquanto os idosos são os que mais frequentemente comem sozinhos.