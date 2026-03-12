Sociedade

Eurodeputado famalicense lidera avanço europeu na regulação da Inteligência Artificial

O eurodeputado famalicense Paulo Cunha foi o relator do relatório sobre Inteligência Artificial, Direitos Humanos, Democracia e Estado de Direito, aprovado esta quarta-feira pelo Parlamento Europeu, em sessão plenária realizada em Estrasburgo. O documento reuniu uma larga maioria de votos favoráveis.

A proposta estabelece a primeira convenção internacional juridicamente vinculativa dedicada à Inteligência Artificial, criando um conjunto de regras destinadas a garantir que o desenvolvimento tecnológico respeita os direitos fundamentais e os princípios democráticos.

A iniciativa surge num momento em que a utilização de sistemas baseados em Inteligência Artificial cresce rapidamente, trazendo também novos desafios. Entre os principais riscos identificados estão a propagação de desinformação, a manipulação de conteúdos digitais, a exposição de menores e potenciais ameaças à integridade dos processos democráticos.

“Estes sistemas podem ser utilizados para informar, mas também para manipular, discriminar ou silenciar. A ausência de regras claras fragiliza a própria democracia”, afirmou o relator.

O relatório apresentado por Paulo Cunha propõe um quadro jurídico internacional que promova a utilização ética da Inteligência Artificial, prevendo mecanismos de transparência, responsabilização e proteção de grupos vulneráveis.

“Inovar com responsabilidade é colocar os direitos humanos e a proteção dos mais vulneráveis no centro da tecnologia, garantindo que ela fortalece, e não enfraquece, a democracia”, acrescentou.

A aprovação do relatório é considerada um passo importante para a regulação da Inteligência Artificial na Europa, reforçando a ideia de que o progresso tecnológico deve caminhar lado a lado com a defesa da dignidade humana e da integridade democrática.

Nova regra do SNS pode deixar mais de 120 mil pessoas sem médico de família

Cerca de 122 mil utentes que não têm qualquer contacto com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) há mais de cinco anos podem perder o médico de família. A medida resulta de um despacho publicado esta quarta-feira em Diário da República.

Segundo o documento, estes utentes passam a ser considerados “elegíveis para reformulação de atribuição de médico de família”. Isto significa que o médico que lhes está atualmente atribuído poderá ser retirado.

Até agora, esta regra aplicava-se sobretudo a emigrantes e a cidadãos estrangeiros que não tivessem consultas registadas nos centros de saúde durante cinco anos.

O novo despacho, assinado pelo secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Nuno Rocha Gonçalves, alarga a medida a mais utentes. A partir de meados de junho, será tido em conta qualquer contacto com o SNS, e não apenas com os cuidados de saúde primários.

Famalicão: 34 comerciantes não entraram na Feira Semanal

A Feira Semanal de Famalicão realizou-se esta semana com menos 34 feirantes, alguns deles impedidos de exercer atividade por não estarem a cumprir o novo regulamento que entrou em vigor no início deste mês.

Nesta segunda semana de aplicação das novas regras, a feira contou com a participação de 281 feirantes, de um total de 315 inscritos.

De acordo com as normas agora em vigor, todos os vendedores devem cumprir um conjunto de requisitos administrativos e legais, bem como respeitar o espaço que lhes é atribuído para poderem manter o seu lugar no recinto. Os feirantes que não reuniam essas condições ficaram, por isso, impedidos de vender nesta fase.

A autarquia está, no entanto, a conceder um período de adaptação, permitindo que os comerciantes regularizem a sua situação até ao mês de junho. Caso tal não aconteça dentro do prazo definido, os lugares atualmente ocupados poderão vir a ser atribuídos a outros interessados.

Gasóleo deve voltar a subir pelo menos 15cênt. e gasolina 11cênt.

Com o conflito no Médio Oriente, a situação do preço dos combustíveis em Portugal agravou-se. Depois de um aumento a rondar os 20 cêntimos no gasóleo e os 7 cêntimos na gasolina, a próxima semana deve também arrancar com uma nova atualização de valores que irá agravar a situação.

De acordo com a SIC, o aumento pode rondar os 15 cêntimos no caso do gasóleo, e os 11 cêntimos no caso da gasolina.

Última despedida de Carlos Macedo acontece em Lousado

O fadista Carlos Macedo, faleceu este sábado, aos 79 anos.

Natural de Lousado, em Famalicão, mas a viver em Lisboa, o artista será velado na Casa Mortuária de Lousado, onde ficará em câmara ardente a partir das 18h30 de segunda-feira, 9 de março.

As cerimónias fúnebres realizam-se na terça-feira, 10 de março, pelas 15h30, na Igreja Paroquial de Lousado, onde será celebrada a missa de corpo presente. Após as cerimónias religiosas, o corpo seguirá para cremação no Crematório Central Vale do Ave.

A missa de 7.º dia está marcada para sábado, 15 de março, às 10h00, também na Igreja de Lousado.

Bombeiros Famalicenses recebem prémio de 1500€ em iniciativa ambiental

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses conquistou o primeiro lugar do Prémio Lâmpadas, atribuído no âmbito da iniciativa Quartel Electrão 2025, que assinalou a sua 10.ª edição.

A corporação destacou-se entre 225 associações participantes, ao conseguir recolher cerca de 1,3 toneladas de equipamentos usados, entre pilhas, baterias, lâmpadas e outros aparelhos elétricos.

Este desempenho valeu aos bombeiros um prémio de 1500 euros, valor que será aplicado na compra de equipamentos de proteção individual e de socorro.