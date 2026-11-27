Já são conhecidos os resultados do Euromilhões desta sexta-feira, 27 de novembro: saíram os números 12, 17, 26, 34 e 38 e as estrelas 5 e 9 (concurso 095/2026).
O primeiro prémio voltou a não sair e fica acumulado para o próximo sorteio, na terça-feira, 1 de dezembro. A previsão dos Jogos Santa Casa é de um primeiro prémio de 68 milhões de euros.
O segundo prémio (cinco números e uma estrela) teve 6 vencedores, nenhum em Portugal, no valor de 110.077,58 euros cada.
Em Portugal, o prémio mais alto deste sorteio foi o 4.º (quatro números e duas estrelas), que saiu a 11 apostas, no valor de 600,99 euros cada. No total, 171.346 apostas registadas no país tiveram prémio, num universo de 1.872.258 apostas premiadas em todos os países participantes. Para este concurso foram registadas 2.031.267 apostas em Portugal.
Distribuição dos prémios
|Prémio
|Acertos
|Portugal
|Total
|Valor
|1.º
|5 números + 2 estrelas
|0
|0
|Acumula
|2.º
|5 números + 1 estrela
|0
|6
|110.077,58 €
|3.º
|5 números
|0
|9
|17.151,29 €
|4.º
|4 números + 2 estrelas
|11
|80
|600,99 €
|5.º
|4 números + 1 estrela
|135
|975
|90,83 €
|6.º
|3 números + 2 estrelas
|345
|2.490
|37,60 €
|7.º
|4 números
|186
|1.913
|34,39 €
|8.º
|2 números + 2 estrelas
|3.840
|31.275
|10,51 €
|9.º
|3 números + 1 estrela
|3.973
|37.953
|9,66 €
|10.º
|3 números
|6.542
|76.349
|8,94 €
|11.º
|1 número + 2 estrelas
|18.057
|155.471
|5,32 €
|12.º
|2 números + 1 estrela
|49.220
|513.066
|5,08 €
|13.º
|2 números
|89.037
|1.052.671
|3,98 €
Valor por aposta premiada. Fonte: Jogos Santa Casa.
M1lhão
No sorteio do M1lhão (concurso 011/2026), realizado também esta sexta-feira, o código premiado foi o RWR 15405. O prémio de 1 milhão de euros saiu a uma aposta registada em Portugal. Entraram neste sorteio 15.220.656 códigos.
Os prémios de valor superior a 5.000 euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa de 20%. Os prémios do Euromilhões ganhos em Portugal podem ser reclamados até 90 dias após a data do sorteio. Os resultados devem ser sempre confirmados no site oficial dos Jogos Santa Casa.