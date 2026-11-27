Já são conhecidos os resultados do Euromilhões desta sexta-feira, 27 de novembro: saíram os números 12, 17, 26, 34 e 38 e as estrelas 5 e 9 (concurso 095/2026).

12 17 26 34 38 5 9

O primeiro prémio voltou a não sair e fica acumulado para o próximo sorteio, na terça-feira, 1 de dezembro. A previsão dos Jogos Santa Casa é de um primeiro prémio de 68 milhões de euros.

PUBLICIDADE

O segundo prémio (cinco números e uma estrela) teve 6 vencedores, nenhum em Portugal, no valor de 110.077,58 euros cada.

Em Portugal, o prémio mais alto deste sorteio foi o 4.º (quatro números e duas estrelas), que saiu a 11 apostas, no valor de 600,99 euros cada. No total, 171.346 apostas registadas no país tiveram prémio, num universo de 1.872.258 apostas premiadas em todos os países participantes. Para este concurso foram registadas 2.031.267 apostas em Portugal.

Publicidade

Distribuição dos prémios

Prémio Acertos Portugal Total Valor 1.º 5 números + 2 estrelas 0 0 Acumula 2.º 5 números + 1 estrela 0 6 110.077,58 € 3.º 5 números 0 9 17.151,29 € 4.º 4 números + 2 estrelas 11 80 600,99 € 5.º 4 números + 1 estrela 135 975 90,83 € 6.º 3 números + 2 estrelas 345 2.490 37,60 € 7.º 4 números 186 1.913 34,39 € 8.º 2 números + 2 estrelas 3.840 31.275 10,51 € 9.º 3 números + 1 estrela 3.973 37.953 9,66 € 10.º 3 números 6.542 76.349 8,94 € 11.º 1 número + 2 estrelas 18.057 155.471 5,32 € 12.º 2 números + 1 estrela 49.220 513.066 5,08 € 13.º 2 números 89.037 1.052.671 3,98 €

Valor por aposta premiada. Fonte: Jogos Santa Casa.

M1lhão

Código premiado RWR 15405

No sorteio do M1lhão (concurso 011/2026), realizado também esta sexta-feira, o código premiado foi o RWR 15405. O prémio de 1 milhão de euros saiu a uma aposta registada em Portugal. Entraram neste sorteio 15.220.656 códigos.

Os prémios de valor superior a 5.000 euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa de 20%. Os prémios do Euromilhões ganhos em Portugal podem ser reclamados até 90 dias após a data do sorteio. Os resultados devem ser sempre confirmados no site oficial dos Jogos Santa Casa.

PUBLICIDADE