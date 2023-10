Evite estes erros comuns na procura de emprego

Se está à procura de uma nova oportunidade de emprego e quer um novo desafio, há alguns pontos a ter em conta. Existem erros que muitos candidatos cometem nesta fase e, por isso, deve saber como evitá-los de forma a obter sucesso.

Neste artigo procuramos aconselhá-lo com dicas valiosas, alertando para os erros que não deve cometer de forma nenhuma. Estar ciente do que não deve fazer é meio caminho andado para conseguir aquela vaga que tanto procura.

Seja estratégico e saiba personalizar

Tal como quando vai viajar precisa perceber as direções, o mesmo se aplica à procura de emprego, a fim de garantir que não vai se perder. As oportunidades são muitas, mas o primeiro passo deve ser o de não enviar currículos para qualquer vaga que lhe aparecer à frente.

Deve personalizar ao máximo a sua abordagem na procura por emprego. Comece por pesquisar por empresas e vagas que procurem candidatos com as suas competências, valores e interesses. Isto seguramente também vai mostrar maior compromisso com a empresa.

A força de um bom currículo e carta de apresentação

O currículo e a carta de apresentação são a primeira impressão que um recrutador vai ter de si. É importante, em vista disso, que conte uma boa história e mostre o que trará de valor para a nova empresa.

Assim, o primeiro passo é evitar ao máximo enviar o mesmo documento genérico em todas as candidaturas. E para ajudá-lo a apresentar-se de maneira única há exemplos de cartas de apresentação em plataformas online concebidas por especialistas, com dicas úteis e guias especializados. O essencial passa por ser honesto, não divagar e mostrar com números o seu valor.

Fonte: Unsplash

Prepare-se para a entrevista

Antes de ir para uma entrevista, é essencial fazer uma pesquisa aprofundada sobre a empresa à qual se está a candidatar. Deve, portanto, perceber a fundo quais os seus valores, cultura e conquistas recentes.

Também é importante que vá preparado para perguntas mais comuns, uma vez que será questionado sobre as suas realizações recentes e também sobre questões como os seus pontos fracos e fortes.

O poder da imagem e contactos

Em todo o processo, o poder da imagem deve ser tido em conta. Não raras vezes, antes de tomarem uma decisão, os recrutadores vão pesquisar por si em plataformas como o LinkedIn. É essencial, por isso, ter uma imagem não só profissional nestas plataformas, como também positiva.

O mesmo é válido para a sua rede de contactos, que poderá ou não ser online. Muitas vezes novas oportunidades poderão ser exploradas por meio de conhecidos ou amigos.

Persistência e adaptação

Encontrar o emprego que deseja pode ser um processo demorado. Não apenas não deve desistir após as primeiras tentativas que não resultem, como deve continuar a persistir e a tentar melhorar.

Ademais, já que o mercado de trabalho está em constante mudança, deve saber adaptar-se às suas contínuas exigências. Mantenha-se atualizado face às tendências da sua área e, se possível, faça cursos que lhe possam trazer mais faculdades e o ajudem a manter a competitividade.

Fonte: Unsplash

Um desafio constante

Encontrar um novo emprego pode ser um desafio para muitos. Por isso, evitar estes erros comuns pode o ajudar a ficar mais perto de encontrar a oportunidade certa.

Persistência e preparação para as entrevistas são passos essenciais. Personalize a sua abordagem e se vá adaptando às exigências do mercado atual. Assim, o caminho para o próximo desafio profissional ficará mais perto de ser concretizado.