Ex-combatentes de Famalicão condecorados pelo serviço na Guerra do Ultramar

Rui Oliveira, da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, e Beatriz Passos, da Team El Comandante, foram os vencedores da 15.ª edição do Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado, que decorreu na manhã deste domingo, em Famalicão.

Na vertente masculina, Rui Oliveira cortou a meta ao fim de 33 minutos. Joaquim Figueiredo foi segundo classificado, com 33 minutos e 28 segundos, enquanto Sérgio Peixoto terminou no terceiro lugar, com 35 minutos e 38 segundos.

Em femininos, Beatriz Passos venceu com o tempo de 41 minutos e 24 segundos. Inês Garrido ficou na segunda posição, apenas um segundo depois, com 41 minutos e 25 segundos. Marta Carvalho completou o pódio, ao terminar em 42 minutos e 11 segundos.

A competição contou com cerca de 1.500 participantes, distribuídos entre a corrida principal de 10 quilómetros e a caminhada de 6 quilómetros. A organização esteve a cargo do Município de Famalicão