Ex-jogador do Famalicão que ficou sem uma perna num acidente esteve com as seleções nacionais

Miguel Barbosa, ex-jogador do FC Famalicão que num trágico acidente ficou sem uma perna, tem desenvolvido o projeto Futebol para Amputados Portugal. O jovem jogador não perde uma oportunidade para dar conta do projeto e, esta semana, esteve junto das seleções nacionais sub-21 e A, conhecendo alguns dos jogadores.

Miguel Barbosa, que é natural de Barcelos, privou com alguns atletas das duas seleções, e assistiu a um treino dos sub-21, transmitindo a sua energia para a dupla jornada de qualificação para o Europeu do próximo ano.

O jovem é uma fonte de inspiração para muitos e teve esta oportunidade de privar com os jogadores das seleções pela ação da Fundação FPF.

Miguel Barbosa, que pelo FC Famalicão se sagrou campeão nacional júnior na época 2022/2023, foi colhido por um comboio, em fevereiro do ano passado e ficou sem uma perna. Depois da tragédia que o atingiu, idealizou um projeto para desenvolver o futebol para amputados e a estratégia é voltar a fazer história no desporto nacional, tal como fez ao serviço da equipa sub-19 famalicense.