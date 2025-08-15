Concelho

Experiência e renovação marcam a lista de Mário Passos para Famalicão

A coligação “Mais Ação. Mais Famalicão” (PSD/CDS-PP) formalizou esta quinta-feira, 14 de agosto, no Tribunal de Vila Nova de Famalicão, as listas de candidatos à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia para as Eleições Autárquicas 2025.

O atual presidente da autarquia e recandidato, Mário Passos (PSD), sublinhou que a equipa resulta de uma “seleção rigorosa” que alia “experiência” e “novas caras”. Destacou ainda a importância da “palavra dada” e do “compromisso” para conquistar a confiança da população.

O mandatário de lista, Paulo Cunha, referiu que “Vila Nova de Famalicão continua a registar uma grande capacidade de mobilização” e apresenta “primeiras escolhas, não segundas opções”.

A lista à Câmara é liderada por Mário Passos, seguida por Hélder Pereira (CDS-PP) e Susana Pereira, independente e ex-presidente da Junta de Riba de Ave. Entre os restantes nomes estão vereadores em funções, autarcas em fim de mandato e estreantes na política local.

Para a Assembleia Municipal, o atual presidente João Nascimento volta a ser aposta. Mário Passos defende que “demonstrou reunir as melhores qualidades para gerir os assuntos com imparcialidade e rigor”.

Com um programa eleitoral “praticamente concluído” e apresentação prevista para setembro, o candidato social-democrata garante que a sua equipa está preparada para responder “aos grandes desafios de futuro do concelho”.

Famalicão: Neste feriado há recolha de lixo

A recolha de resíduos sólidos urbanos em Vila Nova de Famalicão mantém-se nos horários habituais esta sexta-feira, 15 de agosto, feriado.

O serviço de recolha será realizado normalmente, abrangendo as zonas e horários já definidos para este dia da semana.

O município apela aos munícipes para colocarem os resíduos nos locais e períodos indicados, de forma a garantir o bom funcionamento do serviço e a limpeza urbana durante o feriado.

Famalicão: Quatro feridos (um em estado grave) em acidente entre motas na N206

Quatro pessoas ficaram feridas, na noite desta quinta-feira, na sequência de um acidente de viação a envolver duas motas, ocorrido na estrada nacional 206, em Joane, Vila Nova de Famalicão.

O sinistro aconteceu nas proximidades do posto de combustível da Avenida Dr. Mário Soares, nas proximidades do posto de abastecimento da Cepsa.

O alerta para a ocorrência chegou cerca das 22h00 e para o local foram acionados os B.V.Famalicenses e a VMER de Famalicão.

Há registo de um jovem em estado grave, que foi encaminhado para o Hospital de Braga, os restantes foram transportados para o Hospital de Famalicão.

A GNR tomou conta da ocorrência.

 

Famalicão: Plantel tem “uma enorme vontade de vencer”

Léo Realpe, que faz dupla no centro da defesa do Famalicão com Justin de Haas, considera que “foi importante” começar o campeonato com uma vitória, 3-0, sobre o Santa Clara. Também importante, sublinha, “foi manter a baliza a zero, o que nos dá confiança defensivamente”.

Os três pontos “reforçam a confiança do grupo”, depois de uma “boa pré-época” que permitiu consolidar as ideias do treinador Hugo Oliveira que chegou ao clube em dezembro do ano passado.

Realpe garante que o plantel “nunca desiste”, é solidário, como aconteceu “com a recente lesão de Aranda”, e tem “uma enorme vontade de vencer”.

O defesa central equatoriano agradece, também, o “apoio do décimo segundo jogador. É bom sentir que os adeptos estão sempre connosco porque, assim, dentro do campo só temos de fazer o nosso trabalho”.

Depois da vitória na jornada de abertura da I Liga, neste sábado o Famalicão visita o Tondela. A partida é em Rio Maior.

Famalicão: Joane reforça-se com avançado experiente e muito golo

Bruno Moreira, avançado com um extenso histórico no futebol nacional, incluindo na I Liga, é o mais recente reforço do GD Joane.

O jogador, de 37 anos, natural de Landim, já jogou, entre outros clubes, no Rio Ave, Moreirense, Portimonense, Chaves e Nacional.

Bruno Moreira será, por certo, presença na noite desta quinta-feira, às 20 horas, no jogo de apresentação. O vizinho Pevidém é o adversário da equipa joanense, orientada por José Manuel Teixeira.

Mostra Comunitária anima Abade de Vermoim esta quinta e sexta-feira

O Adro da Igreja de Abade de Vermoim recebe esta quinta e sexta-feira a Mostra Comunitária.

As festividades arrancam na quinta-feira, dia 14, com música gravada a partir das 9h00 e, durante a tarde, a animação dos Zés P’reiras de Barcelinhos, que percorrerão a freguesia. A abertura oficial da Mostra Comunitária acontece às 19h00, seguindo-se, às 21h00, a Procissão de Velas acompanhada pelos escuteiros de Antas. A noite continua com a atuação da Banda Kontalento, às 22h30, e encerra com uma grandiosa sessão de fogo de artifício à meia-noite e meia.

Na sexta-feira, dia 15, a Mostra Comunitária reabre às 9h00. A manhã contará com Missa Solene, às 10h30, acompanhada pelo Duo Polifonia. À tarde, o programa prossegue com a recitação do terço às 15h00, seguida da majestosa procissão em honra de Nossa Senhora da Abadia, novamente acompanhada pelos escuteiros locais. A partir das 17h00, haverá música e folclore com o Rancho Folclórico de S. Pedro de Bairro, João Claro & Benvinda Costa.

A encerrar as celebrações, às 21h30, sobe ao palco Vitor Faria e a sua banda, ficando o último momento da festa reservado para o fogo de artifício, marcado para as 23h00.

Famalicão: João Nascimento lidera lista da Coligação à Assembleia Municipal

João Nascimento, que tinha substituído Nuno Melo, atual ministro, no decurso deste mandato, encabeça a lista à Assembleia Municipal pelo CDS, conforme acordo com o PSD. O segundo da lista permanece o social democrata Jorge Paulo Oliveira, atual líder da bancada.

Da lista que a coligação entregou esta quinta-feira no tribunal, não faz parte Sofia Fernandes, ao contrário do que o partido tinha anunciado há dias, em comunicado.

O PSD propõe, ainda, Daniela Torres, Pedro Santos, Paula Azevedo, Lucas Vilela, Maria de Fátima Azevedo, Rui Santos, Maria Orminda Marques, João Pedro Araújo, Teresa Peixoto, Paulo Reis, João Miguel Fontes, Maria Antónia Oliveira e Susana Ferreira.

O CDS, além de João Nascimento, tem na lista Ana Raquel Carvalho, Francisco Amaro Oliveira, Domingos Freitas, Cármen Araújo e Hugo Machado.

Estes são os primeiros 20 nomes indicados pelos dois partidos da Coligação Mais Ação, Mais Famalicão.

Nota para a ausência de Armindo Gomes que liderou, nos últimos anos, a bancada do CDS.

A lista contempla 40 candidatos efetivos.