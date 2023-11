Experiências inovadoras dos 24 municípios do Minho estão em website

Agora é mais fácil conhecer as experiências inovadoras dos 24 municípios do Minho, incluindo Famalicão, porque foi criado um website, dominado “Cá no Minho”. A apresentação decorreu na Câmara Municipal de Vieira do Minho e já pode ser consultado em www.canominho.projetosipdt.pt.

A plataforma de experiências turísticas do Minho leva as pessoas por uma “viagem” à natureza, gastronomia, artesanato e aventuras radicais.

Para que a plataforma seja uma ferramenta útil de promoção do destino turístico Minho, as experiências foram segmentadas em seis grandes áreas de interesse – Saboreie, Crie, Relaxe, Desafie-se, Palmilhe e Apaixone-se.

A Primeira Secretária Intermunicipal da CIM do Ave, Marta Coutada, em representação do Consórcio Minho Inovação, frisou que «desafiamos os nossos municípios a criar experiências diferenciadoras que já foram testadas em cada um dos municípios. A decisão de reunir as experiências culminou na criação de um website que está disposto por subtemas e que permite, a quem nos visita, aceder a essas experiências com mais facilidade, e dessa forma promover o nosso território».

Mónica Montenegro, diretora executiva do IPDT – Turismo, entidade responsável pela execução do projeto, mencionou que o projeto foi montado para «demonstrar que no Minho há uma imensidão de propostas turísticas para os visitantes»

A iniciativa faz parte da rúbrica «Comunicação e Promoção Transversal do Minho Tourism Design Experience» do PROVERE Minho Inovação (cofinanciado pelo NORTE 2020) e prevê uma abordagem agregadora das experiências turísticas desenvolvidas pelos municípios abrangidos pelo Consórcio Minho IN no decorrer do PA1 – Marketing, Comunicação e Internacionalização.