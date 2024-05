Explorando as Melhores Oportunidades de Emprego Temporário na Holanda

FAMATOUR no TOP3 nacional das Melhores Agências de Cruzeiros e Cruiselovers.pt distinguido com Prémio de Excelência!

A Agência de Viagens FAMATOUR foi reconhecida com destaque na indústria de viagens, tendo sido nomeada na prestigiosa categoria “Melhor Agência Especializada em Cruzeiros” no recente evento ‘MSC All-Stars of the Sea Portugal’. O evento, realizado a bordo do navio MSC Divina no dia 5 de maio, distinguiu os melhores parceiros agentes de viagens e assinalou o 15º aniversário da MSC Cruzeiros em Portugal.

A cerimónia, que reuniu mais de 400 convidados a bordo do MSC Divina em Lisboa, foi uma oportunidade para destacar os parceiros que contribuíram significativamente para o sucesso da MSC Cruzeiros em 2023. Entre as 20 categorias premiadas, a FAMATOUR, foi honrada na categoria “Melhor Agência Especializada em Cruzeiros de Portugal”, uma prova do seu compromisso com a excelência e a qualidade de serviço.

O evento começou com um cocktail de boas-vindas no Black & White Lounge, seguido por um espetáculo de tributo aos ABBA e discursos dos líderes da MSC Cruzeiros, incluindo o Diretor-Geral Eduardo Cabrita e o Vice-Presidente Global de Vendas Leonardo Massa. A cerimónia foi conduzida pelo Diretor Comercial da MSC Cruzeiros, Pedro Vasco, culminando com a entrega dos prémios aos melhores parceiros de viagens.

A FAMATOUR, orgulha-se em receber este reconhecimento e agradece à MSC Cruzeiros pela parceria contínua. Este prémio reflete o empenho da equipa da FAMATOUR em proporcionar experiências excecionais aos seus clientes e reforça a sua posição como líder no setor de cruzeiros em Portugal.

“É com grande orgulho que vejo a FAMATOUR ser nomeada juntamente com outras agências de renome a nível nacional, o que demonstra o nosso reconhecimento não só por parte dos clientes, mas também por parte dos nossos parceiros, o que aumenta ainda mais a responsabilidade e a nossa dedicação em oferecer serviços de excelência no setor de cruzeiros.” – Marco Lima, CEO da FAMATOUR.