ExpoTrofa abre esta quarta-feira com concerto de Quim Barreiros

Vila do Conde: Duas jovens de Famalicão resgatadas do mar

Duas irmãs, naturais de Famalicão, foram esta segunda-feira resgatadas do mar na Praia do Parque de Campismo, em Azurara, Vila do Conde, após ficarem em dificuldades dentro de água.

As jovens, de 21 e 18 anos, apresentavam sintomas de exaustão, náuseas, tosse e queixas de terem engolido água. Uma delas terá entrado em pânico, e a outra tentou socorrê-la, acabando ambas por precisar de ajuda.

O resgate foi iniciado pela moto 4×4 da praia, com apoio dos nadadores-salvadores do Parque de Campismo e do SET Lounge. A equipa da ANS Os Golfinhos – Mindelo também prestou apoio em terra.

Já em segurança, as vítimas foram avaliadas por uma enfermeira no local e, devido aos sintomas, foram transportadas pelos Bombeiros Voluntários de Vila do Conde para o Hospital da Póvoa de Varzim e Vila do Conde. As jovens mantiveram-se conscientes durante todo o processo.