F.C.Famalicão apresenta dois novos reforços colombianos para a equipa feminina

A Growth Conference está de regresso a Vila Nova de Famalicão para a terceira edição. É já no dia 1 de outubro que a maior conferência de negócios de Portugal volta a fazer história no ecossistema de empreendedores do país. A Casa das Artes será novamente o palco desta terceira edição, que conta a Agência Drible // Marketing Digital, Branding & Web como a principal organizadora, contando com o apoio da BOOMFIT – eCommerce de Fitness – e da Closum -Plataforma de E-Mail e SMS Marketing.

Marketing, Negócios, Tecnologia e Pessoas são os quatro temas principais sobre os quais os especialistas se vão debruçar ao longo deste dia: “Desde a primeira edição que quisemos marcar pela participação de mentes brilhantes e verdadeiramente inspiradoras e este ano não será exceção”, assegura Vítor Brandão, CEO da Drible, assegurando que “o painel deste ano vai ser mesmo muito rico”.

O programa ainda não se encontra totalmente fechado, mas já promete grandes nomes. Bárbara Barroso é fundadora da MoneyLab, uma empresa dedicada à educação e literacia financeira. Com quase 20 anos de experiência como investidora e palestrante internacional, a especialista foi eleita pelo canal de televisão “História” como a maior referência na área das Finanças Pessoais em Portugal. Já Pedro Cara D’Anjo é um profissional com uma vasta carreira nas áreas de marketing, comunicação e e-commerce. Pedro Cara D’Anjo é um profissional com uma vasta carreira nas áreas de marketing, comunicação e e-commerce. Atualmente, trabalha na sede para o EMEA da Google, em Dublin, e lida diretamente com empresas de topo do mercado português, orientando e implementando estratégias de marketing digital com integração de soluções de IA da Google. Maria Maia é também oradora convidada nesta terceira edição da Growth Conference: fundadora e CEO das marcas portuguesas White Deer e ÈME by Maria Maia Beauty, a empresária conta com uma jornada inspiradora no mundo empresarial, sendo uma inspiração para outras mulheres.

Quem também vai partilhar uma experiência transformadora será Jorge Coutinho, um verdadeiro apaixonado por Pessoas e Desenvolvimento Humano. Mentor, autor bestseller e orador internacional, foi o primeiro Coach e Trainer de Língua Portuguesa a integrar a equipa de Tony Robbins, o nome maior nome no desenvolvimento pessoal. João Cortinhas faz também parte do painel. CEO e Fundador do Swonkie, o primeiro Software Português de Gestão de Redes Sociais e líder em Portugal, este empreendedor lidera atualmente um grupo de empresas na área de software, mentoria de negócios e área de crédito, imobiliário e seguros, sendo já uma referência no ecossistema empreendedor português. Celso Lascasas foi também o mais recente orador confirmado: o atual Fundador e Chairman da prestigiada marca “Laskasas” vai inspirar através da sua história marcante do seu percurso até agora.

“Já estamos na agenda daqueles que são os maiores eventos de negócios do país e isso já é um motivo de grande orgulho para mim e para toda a equipa”, afirma Vitor Brandão, assegurando que “esta terceira edição vai surpreender pelos temas e por todo o ecossistema que vamos construir ao longo deste dia”.

A terceira edição da Growth Conference acontece no ano em que a Agência Drible conquistou o Prémio Agência do Ano em Design pelos Prémios Lusófonos da Criatividade.

Tal como nas edições passadas, a Growth Conference conta com o apoio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, da Casa das Artes e da Famalicão MadeIN. O evento terá início às 9h00 e termina às 18h00, sendo que os bilhetes ainda se encontram disponíveis para venda através do site: https://growthconference.pt/