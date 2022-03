F.C.Famalicão com o povo da Ucrânia: Entrega de bens na loja da Academia

Jorge Reis Sá acaba de publicar mais um livro sobre o Futebol Clube de Famalicão. Desta vez não é sobre a história do clube (ou também é), mas sobre o efeito do clube na história de vida do seu autor. Por isso, Jorge Reis-Sá intitulou o livro da seguinte forma: “CAMPO DOS BARGOS – O futebol ou a recuperação semanal da infância”.

Em cerca de 100 páginas, numa escrita onde a emoção está em cada palavra, o autor regressa à sua infância e recorda jogos e protagonistas, dentro e fora das quatro linhas; e entrelaça episódios da vida do FC Famalicão com a sua própria vida. «Escrever este livro é, por isso, regressar à infância», admite, na página 13 do livro.

Tão depressa o protagonista é o avô de Jorge Reis-Sá, por o levar em criança a ver os jogos ao Campo dos Bargos; como os protagonistas são os filhos do autor. Confessa que o Guilherme, o mais velho (vivem em Lisboa), veste com orgulho o kispo com o símbolo do Futebol Clube de Famalicão e não é «bígamo» (amor a dois clubes), como se refere a gerações anteriores da família. Fala também da relação com o irmão, Pedro Reis Sá, e da forma como este, sendo funcionário do clube, continua a viver os sonhos de infância.

Jorge Reis-Sá apresenta o livro no dia 19 de março (Dia do Pai) no Estádio Municipal do FC Famalicão.