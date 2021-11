O Futebol Clube de Famalicão empatou, na noite deste domingo, com o Vizela, na 10ª jornada da Liga Portugal Bwin.

Foi a equipa visitante quem inaugurou o marcador, ao minuto 82, por intermédio de Schettine. O Famalicão vinha a conseguir o golo do empate no último segundo da partida, por Batubinsika.

A equipa de Ivo Vieira segue no campeonato com 7 pontos. Na próxima jornada vai ao Estádio do Bessa para defrontar o Boavista, numa partida marcada para a próxima sexta-feira às 21h15.