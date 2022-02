F.C.Famalicão continua retido na ilha da Madeira e já pediu adiamento do próximo jogo

O Futebol Clube de Famalicão ainda continua na ilha da Madeira, depois da vitória diante do Marítimo, no último domingo, devido aos sucessivos cancelamentos de voo pelo mau tempo.

A equipa deveria ter regressado a Famalicão no mesmo dia, para iniciar a preparação do próximo jogo, no sábado, frente ao Tondela. No entanto, não tem conseguido voar a partir do Aeroporto Cristiano Ronaldo, no Funchal.

A Cidade Hoje sabe que já foi formalizado um pedido de adiamento do encontro da próxima jornada, uma vez que a equipa assume ter a preparação deste jogo comprometida por motivos aos quais é totalmente alheia.

O Famalicão, que aguarda um voo TAP de regresso ao continente, já tentou, sem sucesso, uma viagem em voo charter.