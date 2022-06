F.C.Famalicão contrata Théo Fonseca: A revelação da Liga 3

Tomás Araújo, jogador do SL Benfica, está este de semana no arranque do Torneio Primavera Desportiva, uma organização do Operário FC, clube onde o jogador famalicense começou no futebol.

Foi no Operário que Tomás Araújo passou uma fase da sua formação e, agora, dá a sua cara pelo torneio que vai na trigésima terceira edição e que decorre de 4 a 11 de junho. A prova reúne centenas de jovens jogadores, de infantis a benjamins.

Tomás Araújo é um dos valores seguros do futebol nacional e, recentemente, ao serviço do SL Benfica sagrou-se campeão europeu com a conquista da Youth League.