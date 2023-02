F.C.Famalicão de luto: Faleceu Rui Coelho

O folclore e as suas tradições sempre tiveram espaço desde a primeira grelha de programação da Rádio Cidade Hoje.

Foi pela voz de José Marques que, a 11 de fevereiro de 1990, arrancou a primeira edição de “Hoje é Domingo”, um espaço inteiramente dedicado a este estilo musical e que teve, pouco tempo depois, continuidade por Manuel Moreira.

Todos os domingos, entre as 07h e as 10h, o “Hoje é Domingo” leva as tradições do folclore a toda a região, através dos 94 FM da Cidade Hoje, mas também a todo o mundo, pela internet, fazendo com que este espaço seja dos mais ouvidos pela comunidade que escuta a rádio no estrangeiro.

Através do “Hoje é Domingo” e do seu atual anfitrião, já se organizaram diversas iniciativas, como o Festival de Folclore que, no Santuário de Nossa Sra do Carmo, em Lemenhe, juntou centenas de ouvintes.

“Hoje é Domingo” e “As Nossas Raízes” são programas históricos da Rádio Cidade Hoje Cidade Hoje, lançados nos primeiros dias de programação da rádio e que ainda hoje continuam no ar.