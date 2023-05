O Balcão Único do Prédio (BUPi) vai estar presente na freguesia de Vilarinho das Cambas na próxima quinta e sexta-feira, oferecendo o seu serviço itinerante aos proprietários de terrenos rústicos e mistos.

Entre as 9h00 e as 18h00, os proprietários poderão mapear e identificar o seu património, de forma gratuita e simples, com o apoio de um técnico habilitado do BUPi.

O registo de propriedades no BUPi não tem custos até 2023 e pode ser feito no balcão do BUPi localizado na Loja de Cidadão de Famalicão ou online. Além disso, o BUPi móvel está em itinerância pelas freguesias do concelho de Vila Nova de Famalicão desde junho de 2022.

Para obter mais informações, consulte o site www.famalicao.pt/balcao-unico-do-predio ou contacte a sua Junta de Freguesia.