O Futebol Clube de Famalicão deu a conhecer o resultado das intervenções que foram feitas nos últimos meses no Centro de Treinos e no Estádio Municipal.

Foi através de um vídeo, publicado nas redes sociais, que os sócios e simpatizantes do clube puderam ver o que mudou nos espaços onde as equipas do clube vão trabalhar nas próximas épocas.

Veja o vídeo: