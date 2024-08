F.C.Famalicão fecha pré-época a vencer o Moreirense (2 – 3)

O Futebol Clube de Famalicão concluiu a sua pré-época com sucesso e de for invicta.

O último jogo aconteceu este sábado, diante do Moreirense F.C, e terminou com uma vitória por 2-3. Os golos do encontro foram marcados por Riccieli, Mirko Topic e Sorriso.

O campeonato da primeira liga arranca para o Famalicão dentro de cerca de uma semana, no domingo dia 11, com jogo em casa diante do Benfica.