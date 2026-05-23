F.C.Famalicão ficou em 4º lugar no ‘campeonato das bancadas cheias’

O Futebol Clube de Famalicão encerrou a época com números expressivos nas bancadas do Estádio Municipal. Nas 17 jornadas disputadas em casa, o clube contabilizou um total de 64.200 espetadores, registando uma média de ocupação de 72,3%, desempenho que coloca os famalicenses entre os quatro clubes com maior adesão de público na Liga Portugal Betclic.

A presença estável de adeptos ao longo de toda a temporada acompanhou de perto o trajeto da equipa orientada por Hugo Oliveira, que concluiu o campeonato no 5.º lugar da classificação final.

Fora de casa, a equipa somou quatro derrotas e quatro empates nas 17 deslocações realizadas, num percurso que, ainda assim, não impediu uma classificação de destaque no conjunto da competição.