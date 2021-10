O Futebol Clube de Famalicão recebe, este domingo, o Vizela, na 10ª jornada da Liga Portugal Bwin. Depois de um resultado positivo, na última jornada do campeonato, o técnico famalicense promete fazer de tudo para conseguir alcançar os três pontos da vitória.

Veja aqui as declarações do treinador do F.C.Famalicão na conferência de imprensa de antevisão deste encontro.

O encontro está marcado para as 20h30, no Estádio Municipal.