O pontapé de saída da Liga Portugal Betclic está agendado para sexta-feira, 7 de agosto, e o FC Famalicão será uma das equipas em destaque na jornada inaugural. Os famalicenses deslocam-se ao terreno do GD Estoril Praia, para um encontro com início às 20h15, no Estádio António Coimbra da Mota.

Os bilhetes para o jogo já se encontram à venda na Loja Oficial do clube. O ingresso custa 10 euros e pode ser adquirido até às 15h00 de sexta-feira.

Está também disponível a opção de bilhete com transporte por 25 euros. A marcação deve ser feita até às 19h00 de quinta-feira e a saída do autocarro está prevista para as 14h30 do dia do jogo.