F.C. Famalicão joga em Alvalade com estádio lotado

O número de desempregados no concelho de Vila Nova de Famalicão registou um aumento, no balanço mais recente do Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Segundo o relatório de julho, Famalicão soma 3 445 inscritos no centro de emprego, sendo que a grande maioria são mulheres e já com experiência no mercado de trabalho.

No mês anterior, em junho, o concelho registava 3 297 desempregos.