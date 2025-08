F.C. Famalicão lança aplicação oficial para os adeptos

Os atletas da equipa Papa Léguas de Famalicão conseguiram bons resultados no Campeonato Nacional sub-20, que decorreram no Seixal, no passado fim de semana.

José Ribeiro sagrou-se campeão nacional nos 100 metros e com marca de qualificação para os europeus que terão lugar na Finlândia no mês de agosto.

José Ribeiro, nas eliminatórias e na final, melhorou por duas vezes o seu recorde pessoal na distância; nas eliminatórias 10´´.71 e na final 10´´.49m, a sexta melhor marca nacional de sempre do escalão e recorde regional sub-20 e absoluto.

Duarte Pinto conseguiu o bronze no salto em altura e foi nono no triplo salto; Diogo Enes foi sexto no lançamento do peso e décimo segundo no disco; Francisco Azevedo alcançou o 10º lugar nos 400 metros barreiras e o 13º nos 400 metros; Sara Lopes e Carolina Sousa classificaram-se na 7ª e 8ª posições no lançamento do peso e Bruna Ruela foi oitava no lançamento do disco.

Coletivamente, a equipa masculina conseguiu o quinto lugar num total de 77 formações classificadas.