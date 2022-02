F.C.Famalicão lança nova plataforma de sócios com possibilidade de compra de bilhetes online

Daniel Silva e Filipe Martins marcam presença. este fim de semana, no Termas Motorfest, em São Pedro do Sul, para participarem no Rali Cidade Termal. Nesta prova do festival de desporto motorizado organizado pela Promolafões, a dupla famalicense estreia-se aos comandos do Suzuki Swift Maxi Evo, carro com que vai disputar o calendário de 2022.

A prova será aproveitada «para somar quilómetros e fazer a adaptação ao carro» diz Daniel Silva. «Estamos a preparar da melhor maneira o Campeonato Start Norte de Ralis, competição em que queremos fazer as seis provas. O Rali Cidade Termal serve para ver em corrida a potencialidade do carro e para analisar com a equipa o que podemos fazer para o melhorar», acrescenta o piloto.

Filipe Martins é o navegador e a equipa vai ser assistida pelo Team TransFradelos, «uma escolha natural», assinala o piloto. «O Filipe é parceiro das corridas desde há muito tempo, já nos conhecemos bem e o entendimento é bom. O Team TransFradelos, que tem uma larga experiência no Todo-o-Terreno, dá-nos a garantia e segurança de que vamos ter o Suzuki bem preparado e em excelentes condições».