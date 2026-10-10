O Futebol Clube de Famalicão lançou um novo site oficial e uma loja online, numa aposta na modernização da comunicação e na melhoria da experiência de compra dos sócios e adeptos.

A nova plataforma apresenta uma imagem renovada e disponibiliza conteúdos sobre o clube, com informações relativas às várias equipas.

A loja online passa a funcionar através da Shopify, uma das principais plataformas mundiais de comércio eletrónico. O objetivo é tornar a compra de produtos oficiais mais simples, rápida e intuitiva.

Com esta renovação digital, o FC Famalicão pretende reforçar a proximidade com os adeptos e acompanhar a evolução tecnológica no futebol.