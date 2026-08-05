Antes do arranque da nova temporada, o Futebol Clube de Famalicão está de luto pela morte de Domingos Carvalho Machado, antigo presidente do clube na época de 1981/1982, falecido esta terça-feira, 4 de agosto.

Em nota de pesar, o emblema famalicense recorda o contributo de Domingos Carvalho Machado para a história e crescimento da instituição, destacando a dedicação e o compromisso demonstrados durante o período em que liderou os destinos do clube.

O FC Famalicão agradece desta forma o serviço prestado por Domingos Carvalho Machado em prol das cores do clube.