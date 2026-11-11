Ricardo Silva vai continuar à frente da equipa principal do Futebol Clube de Famalicão, agora em definitivo. A SAD anunciou esta quarta-feira a escolha do técnico, que tinha assumido o comando da equipa de forma interina nos últimos quatro encontros.

Durante esse período, conseguiu alcançar um feito inédito na história do clube, ao garantir a qualificação para a final four da Taça da Liga.

A ligação de Ricardo Silva ao Famalicão é antiga. Representou o clube enquanto jogador, primeiro na formação e depois na equipa sénior, tendo sido um dos capitães na subida à I Liga. Na temporada 2021/2022 regressou para integrar a equipa técnica como treinador adjunto, função que desempenhou durante seis temporadas.

Na nova etapa, será acompanhado por Tiago Fonseca, Gilberto Freitas, José Mendonça, Pedro Abreu e Rafael Defendi.