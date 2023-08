F.C.Famalicão: Óscar Aranda assina por três temporadas

O Estádio Municipal de Famalicão recebeu obras de melhoria durante os últimos dois meses, com o propósito de proporcionar condições de excelência à equipa de futebol profissional do F.C.Famalicão.

As obras incluíram a substituição do relvado, a construção de um novo sistema de rega e a colocação de uma camada de suporte da relva. O relvado foi substituído por um tapete proveniente de um dos melhores viveiros da atualidade na Europa, localizado no sul de Espanha, ao qual é reconhecida alta qualidade e durabilidade. O novo sistema de rega foi implementado de acordo com as mais recentes regras instituídas pela UEFA, e a camada de suporte da relva foi colocada seguindo as mais avançadas construções de relvado.

As obras de melhoria no Estádio Municipal de Famalicão vêm de encontro à estratégia do Futebol Clube de Famalicão de dotar o clube de infraestruturas que permitam rendimento elevado e condizente com o alto patamar competitivo em que está inserido.

A SAD do Futebol Clube de Famalicão está confiante de que as obras de melhoria no Estádio Municipal de Famalicão irão contribuir para o sucesso da equipa de futebol profissional do clube.