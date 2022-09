F.C.Famalicão perde em casa com o Benfica (0 – 1)

Desde o passado dia 2 de setembro que a renovada Praça Mouzinho de Albuquerque (antigo campo da feira) recebe a 37.ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão. Com 70 artesãos, produtores e restaurantes, a feira termina este domingo. Até lá, tem a oportunidade de viajar pelas tradições e pelos sabores e saberes mais típicos do país.

O certame tem, ainda, uma vasta animação musical. E para fecho da feira, esta sexta-feira, às 21h30, há um Encontro de Tunas Académicas com Magistuna, Tuna Académica Feminina da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave (Vila Nova de Famalicão), Literatuna, Tuna de Letras da Universidade do Minho (Braga) e Tuna Académica da Universidade Lusíada (Vila Nova de Famalicão).

Na tarde de sábado, às 16 horas, há cantares ao desafio, pela Associação de Tocadores e Cantadores ao Desafio Famalicense; mais tarde, às 21 horas, atuam os Quatroclaves e, uma hora depois, Daniel Pereira Cristo. No domingo, último dia da feira, às 16 horas, tarde de folclore com o Rancho Folclórico Flor do Monte (Carreira), Rancho Folclórico São Miguel-o-Anjo (Calendário) e Grupo Folclórico Danças e Cantares de Joane; às 18 horas, assista a momentos de dança contemporânea, pela Academia GINDANÇA.