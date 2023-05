F.C.Famalicão perde em casa com o Porto (2 – 4)

Nos dias 26 e 27 de maio, o serviço móvel do BUPi – Balcão Único do Prédio estará disponível na sede da Junta de Freguesia de Vila Nova de Famalicão. O atendimento ao público será realizado na quinta-feira, das 9h às 18h, e na sexta-feira, das 9h às 12h. Para usufruir do serviço, é necessário agendar previamente com um técnico especializado.

O BUPi é uma iniciativa que oferece um balcão físico e virtual para os proprietários mapearem e identificarem seus terrenos rústicos e mistos de maneira simples e gratuita. Com o auxílio de um técnico habilitado, os cidadãos poderão obter informações e orientações sobre o processo.

Para saber mais sobre o BUPi, os interessados podem aceder ao site www.famalicao.pt/balcao-unico-do-predio ou entrar em contato com a Junta de Freguesia local.