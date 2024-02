F.C.Famalicão regressa às vitórias: Ganha ao Rio Ave em casa por 2-1

O Conselho de Disciplina da AF Braga reuniu esta quinta-feira e decidiu instaurar processos disciplinares ao Forjães e Joane, equipas que se defrontaram no passado domingo, com a partida a terminar aos 80 minutos, quando os famalicenses venciam por 1-3. Na altura, o árbitro entendeu que não tinha condições de segurança para prosseguir com o jogo.

Recorde-se que esta partida da 21.ª jornada da Pró-Nacional da AF Braga foi interrompida por decisão do árbitro Tiago Abreu. Após o terceiro golo joanense terão acontecido provocações entre jogadores das duas equipas, no momento em que se festejava o terceiro golo. Quem esteve presente no campo, garante que não houve agressões, tal como os dois treinadores corroboraram no final do encontro. A GNR também não terá registado qualquer agressão, mesmo entre adeptos que se terão provocado apenas verbalmente.

O GD Joane, na altura, emitiu um comunicado no qual manifestou a sua estranheza pela decisão do árbitro Tiago Abreu que classificou de «arbitrária», numa partida onde, assegura, imperou a disciplina. O emblema joanense pediu, inclusive, uma investigação à AF Braga.