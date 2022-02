F.C.Famalicão responde ao apoio dos adeptos com vitória na Madeira diante do Marítimo ( 0 – 1 )

O Futebol Clube de Famalicão venceu, este domingo, o Marítimo, em jogo da 23ª ronda da Liga Portugal Bwin ( 0 – 1 ).

O golo do encontro foi apontado por Banza no decorrer do minuto 11.

Apesar de disputado na ilha da Madeira, o encontro juntou mais de uma centena de apoiantes famalicenses.

O Futebol Clube de Famalicão segue no principal escalão do futebol português com 23 pontos.

A semana que se segue será de preparação para o desafio do próximo sábado, no Municipal, frente ao Tondela. Este encontro da 24ª jornada está marcado para as 15h30.