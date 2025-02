F.C. Famalicão vence Gil Vicente e soma três pontos em Barcelos (0-2)

A próxima sessão da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão será fora do espaço habitual. Vai ser acolhida no auditório da Casa de Delães, igualmente a partir das 21 horas. A sessão está marcada para sexta-feira, dia 21 de fevereiro.

Não é a primeira vez que acontece, mas neste mandato sim, e o presidente da Assembleia Municipal, João Nascimento, fala numa medida pensada para «aproximar os concidadãos do órgão onde se tomam as decisões que moldam o presente e o futuro do concelho».

João Nascimento revela que é objetivo expandir esta prática a outras freguesias do concelho famalicense, «incentivando a uma maior participação dos cidadãos, não só nas sessões descentralizadas, nas freguesias, mas também nas sessões que normalmente decorrem no Salão Nobre da Assembleia Municipal», disse.

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, diz que esta decisão contribui para uma democracia local mais próxima e participativa.

Entre as propostas em discussão e votação estão a delegação de competências em algumas freguesias para a limpeza das estradas nacionais desclassificadas e a discussão e votação do relatório da Comissão Eventual de Avaliação dos Problemas de Segurança no Concelho.

As reuniões da Assembleia Municipal têm transmissão em direto no portal online e no canal de YouTube do Município.