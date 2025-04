F.C.Porto vence… mas o grande momento do jogo é do Famalicão (2-1)

Pedro Ruben Gomes é candidato a um novo mandato no Ribeirão Futebol Clube. As eleições estão marcadas para 9 de maio e o atual presidente tem novidades para apresentar, desde logo a criação de uma equipa sénior que irá militar na 1.ª divisão da AF Braga.

O projeto «será composto por 90 por cento de atletas que jogaram na formação ou nos seniores do clube». Será «uma equipa com identidade à Ribeirão FC, aproveitando o melhor que a formação desportiva nos tem dado, sendo a continuidade do trabalho começado há três anos, com a qualificação e quantificação da formação do clube, e que agora serve de base e sustente aos seniores».

Recorde-se que há uma equipa sénior, Ribeirão FC SAD, a competir, com muitos problemas e goleadas, na pró nacional da AF Braga. Sobre a SAD, Pedro Rúben Gomes diz que o que tem feito «fala por si. Desde processos de averiguação pelo uso irregular de atletas, castigos federativos e dívidas ao clube. Somos credores SAD em mais de 65 mil euros», refere o dirigente em declarações a CIDADE HOJE. «O que temos assistido é uma degradação dos valores que defendemos e da imagem do Ribeirão FC à custa da péssima imagem da SAD e dos atos que tem praticado que lesam de forma significativa a nossa imagem».

A criação da equipa sénior surge, também, «no seguimento das conquistas da formação e pelo regresso a uma identidade que queremos sustentável através da formação de atletas». Esta aposta atesta-se pelas 14 equipas em competição e com um recorde de atletas inscritos, 243 atletas. «Nunca na história do futebol em Ribeirão, tanto GDR como RFC, houve tantos atletas inscritos», recorda Pedro Rúben Gomes.

A aposta nos mais novos será, assim, «a principal missão do clube, para mais tarde podermos cimentar a equipa sénior com atletas 100% da formação e podermos competir com a identidade do Ribeirão».

A Assembleia Geral do dia 9 de maio realiza-se às 21 horas, no auditório do Estádio do Passal. Da ordem de trabalhos consta apresentação do relatório de atividades e contas até à data da época 24/25; apresentação de listas e eleição para os órgãos sociais do clube para o biénio 25/27; tomada de posse; apresentação do plano de atividades e orçamento para 25/26; outros assuntos de interesse para o clube.

Só podem participar nesta assembleia sócios do clube que tenham a cota de março de 2025 regularizada e que apresentem cartão de sócio.

Da lista que o atual presidente vai apresentar haverá novidades, designadamente alguns regressos de ex-dirigentes.