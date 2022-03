Fábio Melo arbitra o jogo entre o FC Famalicão e o Santa Clara

Famalicão: Assaltam carro durante a tarde e fogem em viatura bordô com atrelado na freg. de Lousado

Na tarde desta quinta-feira uma viatura foi assaltada na freguesia de Lousado, em Vila Nova de Famalicão.

O crime aconteceu entre as 15h30 e as 16h00, no loteamento pé de prata.

Depois de partirem um dos vidros, os larápios conseguiram levar uma mochila, carteira com documentos pessoais, um smartwatch, um anel de noivado, chaves e ainda uma farda de trabalho.

Não existem muitas informações sobre a identidade dos autores do crime, apenas se sabe que se colocaram em fuga num carro de cor bordô que tinha atrelado.

Se avistar algum dos pertences referidos nesta notícia ou tiver outras informações contacte de imediato as autoridades.