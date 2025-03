Faca e foice usadas em confronto na Trofa que fez três feridos (um grave)

Famalicão: Instrutor de Artes Marciais detido por abuso sexual de crianças tinha espaço no concelho

Um homem de 44 anos foi detido em Guimarães por suspeita de abusos sexuais de, pelo menos, duas crianças com menos de 14 anos. O arguido, instrutor de artes marciais, foi presente, esta quarta-feira, a primeiro interrogatório no Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães, que lhe aplicou como medidas de coação a proibição de contactar com menores e a obrigação de se submeter a tratamento psiquiátrico.

A Polícia Judiciária (PJ) refere que o suspeito exerce atividade na formação desportiva desde 2018 e é, alegadamente, autor de vários crimes de abuso sexual de crianças. A investigação teve início após a denúncia de uma das vítimas, levando à identificação de outra.

Segundo apurou a Cidade Hoje, o instrutor arrendava um espaço em Guimarães e noutra freguesia de Vila Nova de Famalicão, onde desenvolvia a sua atividade.