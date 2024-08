Faleceu aos 60 anos o Padre Manuel Jorge da Silva Gomes: Antigo pároco de Viatodos, Minhotães e Monte Fralães

O Padre Manuel Jorge da Silva Gomes, conhecido pelo seu longo serviço pastoral nas paróquias de Viatodos, Minhotães e Monte Fralães, faleceu aos 60 anos. A notícia foi divulgada nas redes sociais das três comunidades paroquiais, onde o sacerdote exerceu.

Numa mensagem, as paróquias expressaram o seu pesar: “É com grande tristeza que informamos o falecimento do nosso querido Padre Jorge. Enviamos as mais sinceras condolências à família e amigos.”

O anúncio do falecimento deixou as comunidades de luto. O velório está marcado para esta segunda-feira, a partir das 10h30 e até às 23h00, no Salão Nobre do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Viatodos. O funeral acontece no dia seguinte, a partir das 10h30, na Igreja Matriz de Barcelos.