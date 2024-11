Faleceu José Garrido, ex-jogador do Futebol Clube de Famalicão

O Futebol Clube de Famalicão manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de José Garrido, antigo defesa central que vestiu a camisola do clube na temporada de 1993/94, ano em que a equipa competiu na I Divisão.

Natural de Monção, José Garrido destacou-se no panorama do futebol português nas décadas de 80 e 90, tendo passado por emblemas históricos como o Benfica e o Boavista. Com a equipa encarnada, sagrou-se campeão nacional em 1989, antes de consolidar a sua carreira no Boavista, onde se tornou uma figura marcante.

Nos últimos anos, Garrido trabalhou como treinador em vários países, com uma carreira internacional que apenas cessou em 2023 devido a um problema oncológico. Faleceu aos 64 anos e deixou um legado de dedicação ao desporto e ao futebol português.