Os Bombeiros Voluntários Famalicenses estiveram hoje envolvidos na operação delicada de remoção do helicóptero do INEM que sofreu um acidente em Mondim de Basto, enquanto estava ao serviço da Base de Macedo de Cavaleiros. A intervenção foi solicitada pelo Comando Sub-Regional do Ave, informa a corporação.

Os Famalicenses deslocaram para o local seis voluntários, juntamente com um Veículo Especial de Combate a Incêndios, preparado para lidar com situações que envolvam matérias perigosas. O principal objetivo foi a remoção segura do combustível ainda presente na aeronave, evitando qualquer risco de ignição.

A operação exigiu um elevado nível de especialização e cuidado, ao qual os Bombeiros Voluntários Famalicenses responderam prontamente, garantindo a segurança durante todo o processo.