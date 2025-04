Faleceu Nuno Guerreiro, vocalista dos Ala dos Namorados, aos 52 anos

A próxima semana começa com uma nova atualização no preço dos combustíveis. De acordo com a imprensa especializada, a gasolina pode ficar mais cara 0,5 cêntimos por litro, enquanto que o preço do gasóleo não deverá sofrer alteração.

Recorde-se que na última semana os combustíveis registaram uma das maiores descidas de sempre, na ordem dos 7 cêntimos por litro.