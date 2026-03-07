Concelho, Sociedade

Faleceu o fadista famalicense Carlos Macedo

O fadista famalicense Carlos Macedo faleceu este sábado, aos 79 anos, vítima de doença prolongada.

Natural de Vila Nova de Famalicão, destacou-se ao longo da sua vida como fadista, compositor e guitarrista, sendo também reconhecido como construtor da guitarra portuguesa.

Atualmente residia em Lisboa, na Casa do Artista, onde acabou por falecer.

Carlos Macedo deixa um percurso marcado pela dedicação ao fado e à música portuguesa, tendo contribuído para preservar e divulgar a tradição da guitarra portuguesa.

Famalicão: Idosa cai de prédio em Pousada de Saramagos

Uma mulher de 76 anos caiu do segundo andar de um dos edifícios da Avenida Riopele, em Pousada de Saramagos, Famalicão.

A situação aconteceu pouco depois das 14h00, sendo para o local foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados pela VMER local.

A vítima, com ferimentos graves, foi encaminhada para o hospital de Famalicão mas não corre risco de vida.

Dádiva de Sangue na Escola D.Sancho I no próximo dia 20

A Instituto Português do Sangue e da Transplantação leva a efeito, no próximo dia 20 de março, uma ação de recolha de sangue na Escola D. Sancho I.

A iniciativa vai decorrer entre as 9h00 e as 12h30 e tem como objetivo sensibilizar a comunidade para a importância da dádiva de sangue.

A organização apela à participação da população, lembrando que um pequeno gesto pode ajudar a salvar vidas e incentivar outras pessoas a fazer o mesmo.

Bombeiros Famalicenses recebem prémio de 1500€ em iniciativa ambiental

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Famalicenses conquistou o primeiro lugar do Prémio Lâmpadas, atribuído no âmbito da iniciativa Quartel Electrão 2025, que assinalou a sua 10.ª edição.

A corporação destacou-se entre 225 associações participantes, ao conseguir recolher cerca de 1,3 toneladas de equipamentos usados, entre pilhas, baterias, lâmpadas e outros aparelhos elétricos.

Este desempenho valeu aos bombeiros um prémio de 1500 euros, valor que será aplicado na compra de equipamentos de proteção individual e de socorro.

Simulacro na RNM testa resposta a acidente industrial em Famalicão

Um simulacro de acidente industrial decorreu na manhã deste sábado nas instalações da RNM – Produtos Químicos, em Vila Nova de Famalicão.

O exercício, designado RNM_Sevex 2026, integrou o XVIII Mês da Proteção Civil e teve como objetivo testar a capacidade de resposta, articulação e coordenação dos vários agentes de proteção civil perante um cenário de emergência industrial.

A iniciativa contou com a participação de várias entidades e simulou uma situação de risco, permitindo avaliar procedimentos e melhorar a preparação para eventuais ocorrências reais.

Famalicão perde em casa com o Rio Ave

Ao final da manhã deste sábado, o Famalicão perdeu, no Pavilhão Municipal das Lameiras, com o Rio Ave.

O resultado final marca um 4-3 favorável aos vilacondenses que foram os primeiros a marcar. Os famalicenses reagiram, passaram para a frente do marcador, por 3-1, mas antes do intervalo o Rio Ave reduziu.

A vitória veio já perto do final do encontro. No tempo que restava, pouco mais de dois minutos, os famalicenses nada conseguiram.

Foi um bom jogo que dignificou a modalidade, mas que de nada valeu para os famalicenses que continuam em último lugar, com 13 pontos, quando faltam quatro jornadas para o final do nacional de futsal.

Natan Minatti e Douglas Risi (2) marcaram pelo Famalicão. Do lado do Rio Ave realce para o desempenho de Cigano. O jogador famalicense foi dos melhores em campo. Marcou o primeiro, logo no primeiro minuto, e fez a assistência para o golo da vitória vilacondense.

Antigo Ministro da Presidência encontrado morto em casa

O antigo ministro da Presidência Nuno Morais Sarmento morreu na última noite, aos 65 anos, noticia a CNN Portugal. O ex-presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento foi encontrado morto na sua residência, em Lisboa.

Advogado de profissão, Nuno Morais Sarmento integrou os governos liderados por José Manuel Durão Barroso entre 2002 e 2004 e por Pedro Santana Lopes entre 2004 e 2005, onde desempenhou o cargo de ministro da Presidência