Faleceu o fadista famalicense Carlos Macedo

O fadista famalicense Carlos Macedo faleceu este sábado, aos 79 anos, vítima de doença prolongada.

Natural de Vila Nova de Famalicão, destacou-se ao longo da sua vida como fadista, compositor e guitarrista, sendo também reconhecido como construtor da guitarra portuguesa.

Atualmente residia em Lisboa, na Casa do Artista, onde acabou por falecer.

Carlos Macedo deixa um percurso marcado pela dedicação ao fado e à música portuguesa, tendo contribuído para preservar e divulgar a tradição da guitarra portuguesa.