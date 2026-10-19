Uma falha informática está a afetar várias unidades de saúde do país desde as 10h00 desta segunda-feira, 19 de outubro. O problema impede os médicos de passar receitas e consultar os processos clínicos dos doentes.

A avaria foi detetada em várias unidades locais de saúde. A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) admite que a falha possa afetar todo o país.

A situação está a provocar atrasos nas consultas e dificuldades no atendimento aos utentes. A FNAM critica a repetição destes problemas e alerta que são os doentes que acabam por sofrer as consequências.

Até ao momento, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, responsáveis pelos sistemas informáticos, ainda não tinham esclarecido a situação.