Várias centenas de pessoas deslocaram-se às lojas do Club da Visão depois de receberem uma mensagem a indicar que os óculos de proteção para o eclipse solar já podiam ser levantados.

A informação estava errada. Os clientes só perceberam o engano quando chegaram aos estabelecimentos.

O Club da Visão atribui o problema a uma falha na plataforma da ZEISS, empresa responsável pelo fornecimento dos óculos. Uma das lojas afetadas, no Porto, adiantou que um ataque informático terá provocado o desbloqueio indevido dos registos de reservas durante a noite.

A situação gerou uma afluência inesperada às óticas. Entretanto, o Club da Visão anunciou que os óculos para o eclipse estão esgotados devido à elevada procura.